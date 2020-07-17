ЦСКА получит более 1 млрд рублей по 2-летнему контракту с «ИКС Холдингом» Усманова

Стали известны подробности сделки между ЦСКА и российской многопрофильной ИТ-группой «ИКС Холдинг».

Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники, близкие к ходу переговоров, московский клуб получит более миллиарда рублей по контракту с компанией.

В «ИКС Холдинге» отметили, что рассчитывают за счет сотрудничества с армейцами понять, как можно адаптировать технологии цифровой трансформации крупного бизнеса, которые и лежат в основе деятельности компании, к сфере спорта.

Отметим, что в прошлом сезоне бюджет ЦСКА составлял около 65 млн долларов. Ранее на майках армейских футболистов был размещен логотип ПАО «Россети». Сотрудничество с госкпорпорацией началось в 2013 году. В 2018 году оно было продлено на пять лет – до 30 июня 2023 года.

На сайте ЦСКА «Россети» значатся как генеральный партнер клуба. По условиям соглашения «Россети» за пять лет должны были выплатить ЦСКА в общей сложности 620 млн руб.

Как заявили в «Россетях», корпорация остается партнером клуба. При этом в компании не пояснили, какой будет визуализация партнерства с армейской командой.

В апреле РБК сообщал, что группа USM российского бизнесмена получит 100% «ИКС Холдинга», а владелец компании Антон Черепенников получит 10% акций «ЮэСэМ Телеком».

Напомним, вчера ЦСКА объявил о подписании 2-летнего контракта с «ИКС Холдингом».

Новый глава совета директоров ЦСКА – Максим Орешкин. Он стал министром экономразвития в 34 года, болеет за клуб с 90-х

ЦСКА стал государственным клубом из-за кредита по стадиону. Объясняем эту грустную историю