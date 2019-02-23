Трусова о причинах ухода от Тутберидзе: «Я ни разу не сделала программу. Были обидны не столько третьи места, сколько это»

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Бронзовый призер чемпионата Европы-2020 Александра Трусова рассказала о причинах перехода от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Я ни разу не сделала свою программу – обидны были не столько третьи места, сколько это. И я расстраивалась.

На Финале Гран-при я настояла, чтобы были и аксель, и пять четверных. Не все получилось. После этого на чемпионате России мне убрали один четверной и аксель в короткой.

Я сначала была против, но в день соревнований согласилась, потому что это отбор. Решила: надо отобраться и дальше опять вставлять. Но на чемпионате Европы опять настояли тренеры, чтобы я откатала чисто с тремя. Но... Все равно нет.

Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год. Я всегда хотела, чтобы было больше», – сказала Трусова.

«Финальное слово всегда за мной. Обсуждали переход вместе с родителями, но я уже достаточно взрослая, чтобы самой принимать решения», – сообщила фигуристка в фильме «Матч ТВ» «Александра Трусова. В четыре оборота».

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