Ломовицкий, Глушенков и Тимофеев не хотят в «Химки» в аренду. Гунько не видит в составе Мелкадзе

Некоторые игроки не хотят переходить в на правах аренды, сообщает журналист Сергей Егоров.

По информации источника, хотел бы продолжить карьеру в Европе, намерен доказать свою состоятельность в «Спартаке».

Кроме того, как сообщалось ранее, может перейти в «Ахмат».

При этом тренер «Химок» не хочет видеть в составе команды Геогрия Мелкадзе.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» хочет отдать Ломовицкого, Глушенкова, Тимофеева, Мелкадзе, Мирзова и Ташаева в аренду «Химкам».