Ломовицкий, Глушенков и Тимофеев не хотят в «Химки» в аренду. Гунько не видит в составе Мелкадзе

Теги Спартак Химки премьер-лига Россия возможные трансферы Дмитрий Гунько Артем Тимофеев Георгий Мелкадзе Александр Ломовицкий Максим Глушенков Футбол

Некоторые игроки «Спартака» не хотят переходить в «Химки» на правах аренды, сообщает журналист Сергей Егоров.

По информации источника, Александр Ломовицкий хотел бы продолжить карьеру в Европе, Максим Глушенков намерен доказать свою состоятельность в «Спартаке».

Кроме того, как сообщалось ранее, Артем Тимофеев может перейти в «Ахмат».

При этом тренер «Химок» Дмитрий Гунько не хочет видеть в составе команды Геогрия Мелкадзе.

Ранее появилась информация о том, что «Спартак» хочет отдать Ломовицкого, Глушенкова, Тимофеева, Мелкадзе, Мирзова и Ташаева в аренду «Химкам».

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья