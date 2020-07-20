Ломовицкий, Глушенков и Тимофеев не хотят в «Химки» в аренду. Гунько не видит в составе Мелкадзе

Некоторые игроки «Спартака» не хотят переходить в «Химки» на правах аренды, сообщает журналист Сергей Егоров.
По информации источника, Александр Ломовицкий хотел бы продолжить карьеру в Европе, Максим Глушенков намерен доказать свою состоятельность в «Спартаке».
Кроме того, как сообщалось ранее, Артем Тимофеев может перейти в «Ахмат».
При этом тренер «Химок» Дмитрий Гунько не хочет видеть в составе команды Геогрия Мелкадзе.
Ранее появилась информация о том, что «Спартак» хочет отдать Ломовицкого, Глушенкова, Тимофеева, Мелкадзе, Мирзова и Ташаева в аренду «Химкам».