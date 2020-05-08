Пасторе интересен «Зениту» и «Гэлакси». «Рома» хочет 10 млн евро

Полузащитник «Ромы» может сменить клуб.

Как сообщает Corriere dello Sport, в услугах 31-летнего аргентинца заинтересованы «Зенит» и несколько клубов , включая .

По данным TNT Sports, итальянский клуб хочет получить за Пасторе 10 млн евро, что осложняет возможные переговоры.

Срок действующего контракта между хавбеком и «Ромой» истекает в 2023 году.

Ранее уже появлялась информация об интересе к Пасторе со стороны , однако агент игрока опроверг эти сведения.

В 11 матчах сезона Серии А хавбек сделал одну голевую передачу. Последние 8 игр он провел в запасе.

Подробнее статистику экс-игрока «ПСЖ» и «Палермо» можно найти здесь.