Пасторе интересен «Зениту» и «Гэлакси». «Рома» хочет 10 млн евро

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе может сменить клуб.
Как сообщает Corriere dello Sport, в услугах 31-летнего аргентинца заинтересованы «Зенит» и несколько клубов МЛС, включая «Лос-Анджелес Гэлакси».
По данным TNT Sports, итальянский клуб хочет получить за Пасторе 10 млн евро, что осложняет возможные переговоры.
Срок действующего контракта между хавбеком и «Ромой» истекает в 2023 году.
Ранее уже появлялась информация об интересе к Пасторе со стороны «Зенита», однако агент игрока опроверг эти сведения.
В 11 матчах сезона Серии А хавбек сделал одну голевую передачу. Последние 8 игр он провел в запасе.
Подробнее статистику экс-игрока «ПСЖ» и «Палермо» можно найти здесь.