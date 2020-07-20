Сослан Джанаев: «Сочи» не фарм-клуб «Зенита». Нет ничего плохого в договоренностях по игрокам»

Голкипер «Сочи» Сослан Джанаев высказался относительно связи южан с «Зенитом».
– Что ответите тем, кто говорит, что «Сочи» – это проект «Газпрома», выгодный «Зениту»?
– У нас только один игрок из «Зенита» арендован, это Мостовой. Остальные – игроки «Сочи».
– Но все же знают тесную связь Ротенберга и «Газпрома».
– В том, что клубы договорились, что многие игроки перейдут к нам из «Зенита», нет ничего плохого.
Футболисты, которые не получали игровой практики в Петербурге, играют у нас. Но это не говорит о том, что мы фарм-клуб «Зенита», – заявил Джанаев.
В прошлом сезона за «Сочи» выступали девять футболистов, ранее игравших за «Зенит». Это Александр Кокорин, Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов и Эльмир Набиуллин.
Мостовой и Кокорин покинули «Сочи». Хавбек вернулся в расположение «Зенита», а Кокорин перешел в «Спартак».
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