Сослан Джанаев: «Сочи» не фарм-клуб «Зенита». Нет ничего плохого в договоренностях по игрокам»

Голкипер высказался относительно связи южан с «Зенитом».

– Что ответите тем, кто говорит, что «Сочи» – это проект , выгодный «Зениту»?

– У нас только один игрок из «Зенита» арендован, это Мостовой. Остальные – игроки «Сочи».

– Но все же знают тесную связь Ротенберга и «Газпрома».

– В том, что клубы договорились, что многие игроки перейдут к нам из «Зенита», нет ничего плохого.

Футболисты, которые не получали игровой практики в Петербурге, играют у нас. Но это не говорит о том, что мы фарм-клуб , – заявил Джанаев.

В прошлом сезона за «Сочи» выступали девять футболистов, ранее игравших за «Зенит». Это Александр Кокорин, Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Миха Мевля, Иван Новосельцев, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов и Эльмир Набиуллин.

Мостовой и Кокорин покинули «Сочи». Хавбек вернулся в расположение «Зенита», а Кокорин перешел в «Спартак».

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