Прядкин близок к отставке. Дюков не будет влиять на выбор клубов (Metaratings.ru)

Глава РПЛ Сергей Прядкин в скором времени может покинуть свой пост.

Как сообщает Metaratings.ru, на одном из ближайших заседаний общего собрания РПЛ клубы могут вынести Прядкину вотум недоверия.

При этом отмечается, что президент РФС Александр Дюков не намерен вмешиваться в эту ситуацию. Он не поддержит Прядкина в борьбе с клубами РПЛ.

Инициатива об отставке Прядкина исходит от клубов, которые остались недовольны тем, как были проведены заключительные туры чемпионата России-2019/20.

В РФС убеждены, что выбирать того, кто придет на его место, должны только клубы, а РФС лишь завизирует их решение.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут возглавить бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус, генеральный секретарь РФС Александр Алаев или бывший гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов. Сам Прядкин считает своим преемником директора по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгения Савина, однако этот кандидат не находит поддержки у клубов.

РПЛ объяснила, как из устава исчез пункт о досрочной отставке Прядкина. Разумеется, дело в ошибке