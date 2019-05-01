Тройка Панарина, Бучневича и Зибанежада в 3-м матче против «Каролины»: «-6» и 1:8 по голевым моментам

проиграли «Каролине» (1:4, 0-3 в серии) в третьем матче квалификации Кубка Стэнли и вылетели из розыгрыша плей-офф.

Впервые в серии у нью-йоркцев на лед в одном звене вышли форварды (22:47, 5 бросков), (23:16, 2 броска) и (20:02, 1 бросок).

Все трое завершили игру с показателем полезности «-2». За 14 минут в равных составах они уступили по голевым моментам со счетом 1:8.

В 3 матчах серии в активе Панарина 2 (1+1) очка в 3 матчах при общей полезности «-3», у Бучневича – «-1» в 3 матчах.