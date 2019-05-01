В ХК «Сочи» более 10 заболевших коронавирусом. Матч со сборной U20 могут отменить (Sport24)

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В «Сочи» на сегодняшний день насчитывается более 10 заболевших коронавирусом, сообщает Sport24. 

В связи с этим проведение матча с олимпийской сборной России U20 в рамках предсезонного турнира Parimatch Sochi Hockey Open находится под вопросом.

Напомним, что игра должна состояться сегодня, начало запланировано на 15:00 по московскому времени.

Турнир должен пройти в Сочи с 4 по 9 августа. В нем также участвуют СКА и «Локомотив».

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