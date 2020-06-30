Адебайор о Роналду: «Такие игроки появляются раз в 200 лет. «Реал» знает, что потерял, отпустив его»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Эммануэль Адебайор Ювентус Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Футбол

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Эммануэль Адебайор высказался о нападающем «Ювентуса» Криштиану Роналду.

– Вы с пониманием отнеслись к решению «Реала» продать Криштиану?

– «Реал» знает, что потерял, лишившись Криштиану, но они не знали, что могли приобрести.

Я думаю, они решили, что найдут другого такого игрока. Но такие, как Роналду, появляются раз в 200 лет.

– Как вы думаете, Бензема сможет забить в ворота «Манчестер Сити» те голы, которые так необходимы «Реалу»?

– С того момента, как Роналду ушел из клуба, Бензема пришлось взять на себя ответственность, и я думаю, что он хорошо справляется.

Он забил несколько важных мячей для «Реала». Конечно, он будет опасен, – сказал Адебайор. 

Адебайор о матче «Сити» – «Реал»: «Мадрид» был бы фаворитом с Роналду в составе. Это машина по забиванию голов»

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья