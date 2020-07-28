Федотов об аренде Мамманы у «Зенита»: «В этом мире все реально»

Главный тренер «Сочи» высказался о трансферах команды.

– «Сочи» арендовал у лучшего футболиста ФНЛ-2019/20 . Рассматриваете его как замену Кокорину?

– Зависит от него самого. Мы пригласили Руденко, чтобы он в прогрессировал, набирал вес. Для этого у него есть все данные. Руденко тренируется с нами уже неделю. Парень толковый, все схватывает на лету. Надеюсь, он сможет быстро перестроиться.

– Насколько вероятна аренда из ?

– В этом мире все реально.

– Ждете его?

– Трансферы любят тишину. Не могу сейчас об этом говорить. Есть и другие футболисты, по которым ведем работу. Нужно быть очень аккуратными. Эта информация конфиденциальная.

– То есть новички в точно будут?

– Любая команда требует усиления и конкуренции. Когда у тебя за спиной есть партнер, который претендует на твое место, это подталкивает к прогрессу, – сказал Федотов.