Гендиректор «Зенита» о желании Малкома уйти: «Это бред. Обращений от него не было, и, я уверен, не будет»

Гендиректор опроверг информацию о желании полузащитника Малкома покинуть клуб.

«Это бред, ерунда. Никаких обращений со стороны Малкома не было и, я уверен, не будет, он всем доволен, так же, как и другие члены команды.

Сейчас он готовится к новому сезону и к матчу за Суперкубок России», – сказал Медведев.

Ранее появилась информация о том, что не очень доволен своей карьерой в России и хотел бы вернуться в один из европейских топ-чемпионатов. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Севильи».

Контракт бразильца с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.

В этом сезоне он провел 12 матчей в , забил 4 мяча и сделал одну голевую передачу.