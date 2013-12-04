НБА. «Милуоки» – «Бруклин», «Портленд» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
«Милуоки» встретится с возможным соперником по 1-му раунду плей-офф «Бруклином». Борющийся за попадание в топ-8 «Портленд» Лилларда сыграет с набирающим ход «Хьюстоном» Уэстбрука и Хардена.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 августа, 20.30
- Дата проведения
- 4 августа, 21.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 4 августа, 23.00
- Дата проведения
- 5 августа, 01.00
- Дата проведения
- 5 августа, 01.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 5 августа, 04.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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