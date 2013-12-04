НБА. «Милуоки» – «Бруклин», «Портленд» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

встретится с возможным соперником по 1-му раунду плей-офф . Борющийся за попадание в топ-8 Лилларда сыграет с набирающим ход Уэстбрука и Хардена.

НБА

Регулярный чемпионат

Сакраменто – Даллас Дата проведения 4 августа, 21.30, «HP Field House » Онлайн матча

Майами – Бостон Дата проведения 5 августа, 01.30, «HP Field House » Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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