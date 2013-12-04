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    НБА. «Милуоки» – «Бруклин», «Портленд» сыграет с «Хьюстоном» и другие матчи

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    Сегодня шестью матчами продолжится возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    «Милуоки» встретится с возможным соперником по 1-му раунду плей-офф «Бруклином». Борющийся за попадание в топ-8 «Портленд» Лилларда сыграет с набирающим ход «Хьюстоном» Уэстбрука и Хардена.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Милуоки – Бруклин
    Дата проведения
    4 августа, 20.30
    Онлайн матча

    Сакраменто – Даллас
    Дата проведения
    4 августа, 21.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Клипперс – Финикс
    Дата проведения
    4 августа, 23.00
    Онлайн матча

    Индиана – Орландо
    Дата проведения
    5 августа, 01.00
    Онлайн матча

    Майами – Бостон
    Дата проведения
    5 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Портленд – Хьюстон
    Дата проведения
    5 августа, 04.00
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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