Юрана пригласят на беседу в РФС из-за слов о проданном месте в РПЛ и роли Газизова в его увольнении

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран даст пояснения касательно своих недавних слов об увольнении из клуба, а также проданном месте «Химок» в РПЛ.

Как сообщает «РБ-Спорт», РФС пригласит специалиста на беседу, целью которой станет выяснение деталей об этих заявлениях.

Также в организации хотят выяснить, какие основания под собой имели слова Юрана о том, что за его увольнением стоит гендиректор «Спартака» .

Вероятно, рассмотрит взаимоотношения «Спартака» и «Химок» в целом.

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