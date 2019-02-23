ISU подтвердил, что Гран-при по фигурному катанию пройдет в формате национальных соревнований. Решение о проведении Финала примут позднее

Совет Международного союза конькобежцев ( ) принял решение, что взрослая серия Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21 пройдет в формате национальных соревнований.

Участие в каждом из турниров Гран-при будет ограничено:

– спортсменами и официальными лицами принимающей страны,

– спортсменами, на регулярной основе тренирующимися в принимающей стране,

– спортсменами из других стран-членов ISU, которые попадут на Гран-при по географическому принципу, с соблюдением правил на ограничение в поездках и санитарных норм соответствующих стран.

Специальная рабочая группа разработает регламент соревнований, а также критерии и ограничения для участников, размеры призовых и условия попадания в Финал Гран-при. Все детали будут опубликованы в максимально короткие сроки.

Результаты Гран-при не занесут в Мировой рейтинг ISU, а баллы, показанные фигуристами на соревнованиях, не будут учитываться в качестве технического минимума для чемпионатов под эгидой ISU.

Трансляции соревнований пройдут в обычном режиме – Гран-при покажут компании, закупившие на них права.

Судьба Финала Гран-при, который должен пройти в с 10 по 13 декабря в качестве тестового олимпийского турнира, решится позднее – после консультации с китайской стороной.

Предварительный календарь по фигурному катанию сезона-2020/21. Гран-при стартует в октябре, чемпионат мира – в марте