Гендиректор «Зенита» об отставке Прядкина: «Не вижу ни одного повода. Мы единодушно переизбрали его»

Генеральный директор прокомментировал информацию о том, что может покинуть пост президента .

«Я не вижу оснований для обсуждений подобного рода. Тем более мы совсем недавно единодушно переизбрали Сергея Геннадьевича на этот пост.

Мне неизвестно ни одного повода, чтобы поднимать вопрос об отставке и сложении полномочий.

Мы живем в очень непростое время. Понятное дело, что у кого-то могут быть какие-то недовольства в связи с возобновлением чемпионата, но самое главное, что мы не только возобновили чемпионат, но и доиграли его. За исключением нескольких матчей, где были технические поражения или игра молодежным составом.

Искать нужно прежде всего в самих себе, а потом уже в лиге и РФС», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что РПЛ могут возглавить бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус, генеральный секретарь РФС Александр Алаев или бывший гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов. Сам Прядкин считает своим преемником директора по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгения Савина, однако этот кандидат не находит поддержки у клубов.

«Если попытаться обдурить Роспотребнадзор, это может кончиться тюремной камерой». Прядкин ответил Карпину, Юрану и хейтерам

Прядкин близок к отставке. Дюков не будет влиять на выбор клубов