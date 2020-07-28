«МЮ» угрожает выйти из переговоров по Санчо, если «Боруссия» не снизит цену со 120 млн евро

Трансфер полузащитника дортмундской в «Манчестер Юнайтед» может сорваться.

Как утверждает The Telegraph, «МЮ» не готов идти на условия дортмундцев и угрожает выйти из переговоров. «Боруссия» отказывается снижать цену, установленную первоначально – 120 млн евро (примерно 108 млн фунтов).

Это не устраивает «Юнайтед», который считает эти требования нереальными в нынешнем инвестиционном климате, когда клубы пострадали от пандемии коронавируса.

При этом Санчо по-прежнему остается главной трансферной целью , клуб все еще рассчитывает приобрести его этим летом.

По данным журналиста Дэвида Орнстейна, «МЮ» также не смог договориться с 20-летним игроком о контракте. В клубе считают невыполнимым дедлайн 10 августа и могут переключиться на другие цели.