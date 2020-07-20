Дибала – MVP Серии А-2019/20, Иммобиле – лучший форвард. Роналду без приза

Серия А объявила лауреатов индивидуальный наград по итогам сезона-2019/20.
Лига сделала свой выбор на основе данных Netco Sports. Учитывались матчи в чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии.
Лучший вратарь: Войчех Шченсны («Ювентус»);
Лучший защитник: Стефан де Врей («Интер»);
Лучший полузащитник: Алехандро Гомес («Аталанта»);
Лучший форвард: Чиро Иммобиле («Лацио»);
Лучший молодой игрок: Деян Кулусевски («Парма»);
Самый ценный игрок (MVP): Пауло Дибала («Ювентус»).
Фото: сайт Серии А
Трое из «Аталанты», Иличич и Дибала без Криша – сборная сезона в Серии А