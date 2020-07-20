Дибала – MVP Серии А-2019/20, Иммобиле – лучший форвард. Роналду без приза

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Серия А объявила лауреатов индивидуальный наград по итогам сезона-2019/20.

Лига сделала свой выбор на основе данных Netco Sports. Учитывались матчи в чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии.

Лучший вратарьВойчех Шченсны («Ювентус»);

Лучший защитникСтефан де Врей («Интер»);

Лучший полузащитникАлехандро Гомес («Аталанта»);

Лучший форвард: Чиро Иммобиле («Лацио»);

Лучший молодой игрокДеян Кулусевски («Парма»);

Самый ценный игрок (MVP): Пауло Дибала («Ювентус»).

Фото: сайт Серии А

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