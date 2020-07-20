Дибала – MVP Серии А-2019/20, Иммобиле – лучший форвард. Роналду без приза

Серия А объявила лауреатов индивидуальный наград по итогам сезона-2019/20.

Лига сделала свой выбор на основе данных Netco Sports. Учитывались матчи в чемпионате, Кубке и Суперкубке Италии.

Лучший вратарь: («Ювентус»);

Лучший защитник: Стефан де Врей ( );

Лучший полузащитник: ( );

Лучший форвард: ( );

Лучший молодой игрок: ( );

Самый ценный игрок (MVP): ( ).

Фото: сайт Серии А

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