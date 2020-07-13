«Спартаку» интересен хавбек «Лестера» Адриен Силва

Полузащитник может продолжить карьеру в России.

Интерес к 31-летнему португальцу проявляет , сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

Срок действующего контракта Силвы с «Лестером» истекает летом 2021 года, поэтому за игрока не придется много платить.

Однако, по информации источника, пока прогноз по сделке отрицательный, поскольку «Спартак» получил негативный скаутский отчет по хавбеку.

На протяжении двух предыдущих сезонов Силва выступал за «Монако» на правах аренды. В сезоне-2019/20 он провел 22 матча за клуб и сделал 2 голевых передачи.