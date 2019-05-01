Экс-форвард «Вашингтона» Лайпсик перешел в ЦСКА. Контракт – на год

Состав ЦСКА пополнил бывший нападающий «Вашингтона» .



26-летний канадец подписал однолетний контракт с московским клубом.

В сезоне-2019/20 Лайпсик выступал в за . Он провел 61 матч и набрал 11 (3+8) очков.

8 мая хоккеист был выставлен на драфт отказов для расторжения контракта.

Ранее в интернет попали скриншоты переписки в частном чате, где Лайпсик критически отзывался о внешности некоторых женщин, включая жену Тэннера Пирсона, которую он назвал «толстой».

Лайпсик также назвал игроков «Вашингтона» Гарнета Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировал фото Джейка Виртанена с друзьями, написав: «Без сомнения, это худшая команда в мире».

Всего в НХЛ Лайпсик сыграл 187 матчей за «Торонто», «Вегас», «Ванкувер», «Лос-Анджелес» и «Вашингтон» и набрал 59 (16+43) очков.

Фото: сайт ЦСКА

Партнер Овечкина назвал жену другого хоккеиста жирухой. Его тут же выставили из команды