31-летний серб Райкович по кличке «Рэмбо» переходит в «Локо». Он сыграл 12 матчей за аутсайдера Серии Б

Экс-защитник «Перуджи» Слободан Райкович продолжит карьеру в России.
По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, остались формальности, связанные с подписанием контракта с «Локомотивом», переход уже согласован.
31-летний серб стал свободным агентом по истечении срока контракта. В минувшем сезоне Райкович провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б, где футболист провел три последних года.
Его подробную статистику можно изучить здесь. В 2007 году Райковича подписал «Челси», однако за лондонский клуб он так и не сыграл. По ходу своей карьеры Райкович выступал за «Витесс», ПСВ и «Твенте» в Нидерландах, за «Гамбург» и «Дармштадт» в Германии, и за «Палермо» в Италии.
В Германии Райковича прозвали «Рэмбо» после драки с Сон Хын Мином и Толгаем Арсланом.
Николич о трансферах «Локо»: «Мы хотим быть одной из лучших команд в России и Европe. Нужно качество»