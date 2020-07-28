31-летний серб Райкович по кличке «Рэмбо» переходит в «Локо». Он сыграл 12 матчей за аутсайдера Серии Б

Экс-защитник «Перуджи» продолжит карьеру в России.

По информации журналиста Sport24 Максима Алланазарова, остались формальности, связанные с подписанием контракта с , переход уже согласован.

31-летний серб стал свободным агентом по истечении срока контракта. В минувшем сезоне Райкович провел за «Перуджу» 12 матчей, а команда заняла место в зоне стыковых матчей Серии Б, где футболист провел три последних года.

Его подробную статистику можно изучить здесь. В 2007 году Райковича подписал «Челси», однако за лондонский клуб он так и не сыграл. По ходу своей карьеры Райкович выступал за , и в Нидерландах, за и в Германии, и за в Италии.

В Германии Райковича прозвали «Рэмбо» после драки с и .

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