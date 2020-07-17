«Химки» и Юран расторгли контракт по соглашению сторон

Сергей Юран покинул пост главного тренера «Химок».

«Футбольный клуб «Химки» договорился о расторжении трудового договора с Сергеем Юраном по соглашению сторон.

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Благодарим Сергея Николаевича за работу в клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении подмосковного клуба.

Напомним, Юран был не согласен с решением «Химок» об увольнении. Он заявлял, что подаст жалобу на клуб в УЕФА, а также направит иск в европейский арбитражный суд.

После отставки Юрана подмосковный клуб назначил на пост тренера Дмитрия Гунько.

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