Надаль не сыграет на US Open

Теги Рафаэль Надаль US Open ATP коронавирус Теннис

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил, что не будет защищать чемпионский титул на US Open.

«После долгих раздумий я решил не участвовать в US Open в этом году. Ситуация в области здравоохранения остается очень сложной: мир сталкивается с новыми вспышками коронавируса, которые кажутся неконтролируемыми. А календарь тура, предложенный игрокам после четырех месяцев паузы, кажется просто кошмарным». 

US Open должен начаться 31 августа, Western & Southern Open пройдет в Нью-Йорке за неделю до него.

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