Надаль не сыграет на US Open

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль объявил, что не будет защищать чемпионский титул на US Open.

«После долгих раздумий я решил не участвовать в US Open в этом году. Ситуация в области здравоохранения остается очень сложной: мир сталкивается с новыми вспышками коронавируса, которые кажутся неконтролируемыми. А календарь тура, предложенный игрокам после четырех месяцев паузы, кажется просто кошмарным».

US Open должен начаться 31 августа, Western & Southern Open пройдет в Нью-Йорке за неделю до него.

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