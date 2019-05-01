Кубок Стэнли. «Айлендерс» играют с «Флоридой», «Торонто» против «Коламбуса», «Рейнджерс» – «Каролина»

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Продолжается квалификационный раунд плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды. 

Серии квалификации проходят в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд. 

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

НХЛ

Квалификация

Айлендерс – Флорида 1:2 (2 период)
Дата проведения
4 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

Нэшвилл – Аризона
Дата проведения
4 августа, 21.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Торонто – Коламбус
Дата проведения
4 августа, 23.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Виннипег – Калгари
Дата проведения
5 августа, 01.45, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-1

Рейнджерс – Каролина
Дата проведения
5 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-2

Ванкувер – Миннесота
Дата проведения
5 августа, 05.45, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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