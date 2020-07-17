Конте хочет вернуться в «Ювентус». Он спрашивал игроков о будущем Сарри в клубе

Главный тренер может покинуть клуб.

Как пишет журналист La Repubblica Франко Ванни, 51-летний специалист хочет вернуться в «Ювентус». Сообщается, что несколько недель назад Конте начал общаться с игроками «бьянконери», а также бывшими футболистами клуба. Он спрашивал о будущем главного тренера в .

Конте хотел возглавить туринскую команду еще год назад. Его кандидатура была одобрена спортивным директором Фабио Паратичи и вице-президентом Павлом Недведом, однако собственники клуба отвергли ее. На вариант с назначением Конте наложено вето.

Президент «Интера» Стивен Чжан настаивает, что Конте должен доработать в клубе до конца розыгрыша Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что тренер может покинуть «Интер» после критики в адрес руководства клуба. Сменить его на этом посту могут Массимилиано Аллегри и Маурисио Почеттино.

Напомним, Конте уже работал в «Ювентусе». Он возглавлял клуб с 2011 по 2014 год. Под его руководством команда выиграла Серию А трижды, а Суперкубок Италии – дважды.

«Интер» занял второе место в завершившемся чемпионате страны.