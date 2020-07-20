Тедеско о «Спартаке»: «Это что-то вроде русской «Баварии». Бесценный опыт»

Главный тренер рассказал о решении возглавить красно-белых в октябре 2019 года.

«После эмоционального периода в «Шальке» я решил отвлечься и не переживал насчет следующей работы. Был ряд предложений, но вариант со «Спартаком» оказался самым верным.

На первый взгляд он не был очевидным, но у меня было несколько дней посмотреть город, познакомиться с клубом, и мне понравилось. «Спартак» – это что-то вроде русской «Баварии», у него 30 миллионов фанатов по всей стране, он обладает невероятной силой.

Так что решение возглавить «Спартак» было абсолютно правильным. Кто еще может сказать, что тренировал русскую «Баварию»? Это бесценный опыт», – сказал Тедеско в интервью DPA.

Под руководством немца красно-белые заняли в минувшем сезоне РПЛ 7-е место.