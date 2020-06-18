Лэмпард хочет, чтобы «Челси» купил Чилуэлла, нового вратаря и как минимум одного центрального защитника

«Челси» хочет приобрести левого защитника «Лестера» Бена Чилуэлла.
Как пишет The Times, главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард одобрил уход пяти защитников из клуба и хочет ускорить действия руководства в вопросе подписания Чилуэлла.
Иным вариантом усиления обороны Лэмпард считает игрока «Атлетико» Хосе Хименеса, которым интересовались «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». 42-летний тренер хочет, чтобы «Челси» купил вратаря и как минимум одного центрального защитника.
Напомним, в летнее трансферное окно «Челси» уже подписал нападающего Тимо Вернера из «РБ Лейпциг» и хавбека Хакима Зиеша из «Аякса». Кроме того, лондонский клуб работает над трансфером атакующего полузащитника Кая Хавертца из «Байера».