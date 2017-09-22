Одна из машин, остановленных в Монако за превышение скорости, похожа на BMW Медведева

Пятая ракетка мира , возможно, был среди игроков, у которых в субботу забрали права за превышение скорости в Монако.

Одна из машин, остановленных полицией – белый BMW (фото). Несколько месяцев назад Медведев, у которого с BMW спонсорский контракт, в инстаграме выложил фото с таким же автомобилем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33) 2 Май 2020 в 9:42 PDT

Полиция не сообщает имен остановленных водителей, но известно, что игроки были резидентами Монако, а двое из них входят в топ-20. Медведев подходит под оба критерия.

Сила Медведева – в небрежности. Но он всегда на грани расхлябанности, и это его слабость