Одна из машин, остановленных в Монако за превышение скорости, похожа на BMW Медведева

Теги происшествия ATP Даниил Медведев Теннис

Пятая ракетка мира Даниил Медведев, возможно, был среди игроков, у которых в субботу забрали права за превышение скорости в Монако.

Одна из машин, остановленных полицией – белый BMW (фото). Несколько месяцев назад Медведев, у которого с BMW спонсорский контракт, в инстаграме выложил фото с таким же автомобилем.

 
 
 
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Публикация от Medvedev Daniil (@medwed33)

Полиция не сообщает имен остановленных водителей, но известно, что игроки были резидентами Монако, а двое из них входят в топ-20. Медведев подходит под оба критерия.

Сила Медведева – в небрежности. Но он всегда на грани расхлябанности, и это его слабость

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