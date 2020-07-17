«Барселона» хочет до 400 млн евро повысить отступные Фати

«Барселона» не планирует отпускать полузащитника Анссумане Фати и постарается защитить игрока от возможного интереса со стороны других клубов.
В конце 2019 года «блауграна» продлила контракт с 17-летним хавбеком до завершения сезона-2021/22 и подняла сумму отступных до 170 миллионов евро.
Теперь «Барса» хочет значительно увеличить зарплату Фати – до уровня игрока основного состава, а также прописать большие отступные – 400 млн.
Считается, что эта сумма будет неподъемной для любого клуба в условиях пандемии коронавируса.
Сине-гранатовые хотят заключить сделку как можно скорее и уже общаются с агентами футболиста.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» предлагал 100, а затем и 150 млн евро за Фати.
В завершившемся сезоне Ла Лиги игрок провел 24 матча и забил 7 голов.
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