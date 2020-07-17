Клубы РПЛ против запрета на участие арендованных игроков в матчах с владеющими ими командами

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Клубы РПЛ выступили против запрета на участие арендованных футболистов в играх с владеющими ими командами. 

«Клубы РПЛ высказались за запрет включать в контракты пункт, который бы ограничивал участие футболиста в матчах против клуба, отдавшего его в аренду, или команды, ранее владевшей правами на него.

Бюро исполкома Российского футбольного союза рассмотрит это предложение в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

Ранее «Краснодар» предложил так называемую поправку против фарм-клубов. Согласно предложению клуба, арендованные футболисты должны были бы играть в матчах против своих команд.

На данный момент, согласно контрактам футболистов, клубы, отдающие их в аренду, имеют право запретить им играть в очном матче либо потребовать заплатить за выход на поле.

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