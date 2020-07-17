Клубы РПЛ против запрета на участие арендованных игроков в матчах с владеющими ими командами

Клубы РПЛ выступили против запрета на участие арендованных футболистов в играх с владеющими ими командами.

«Клубы РПЛ высказались за запрет включать в контракты пункт, который бы ограничивал участие футболиста в матчах против клуба, отдавшего его в аренду, или команды, ранее владевшей правами на него.

Бюро исполкома Российского футбольного союза рассмотрит это предложение в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе РПЛ.

Ранее предложил так называемую поправку против фарм-клубов. Согласно предложению клуба, арендованные футболисты должны были бы играть в матчах против своих команд.

На данный момент, согласно контрактам футболистов, клубы, отдающие их в аренду, имеют право запретить им играть в очном матче либо потребовать заплатить за выход на поле.