Урунов прошел медосмотр для «Спартака». О переходе объявят в ближайшие два дня

Полузащитник «Уфы» близок к переходу в «Спартак».

19-летний хавбек уже прошел медосмотр для московского клуба, а о его трансфере объявят завтра или послезавтра, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что готов заплатить за узбекского игрока 2 миллиона евро. Также стало известно, что Урунов будет зарабатывать в московском клубе 600 тысяч евро в год.

19-летний хавбек провел за «Уфу» 10 матчей в и не отметился результативными действиями. Урунов присоединился к команде в феврале, ранее он выступал за ташкентский «Локомотив».