Почеттино – главный кандидат на пост тренера «Барсы». Сетьена могут уволить, если клуб не выиграет ЛЧ

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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может продолжить карьеру в Испании.

Как сообщает Daily Mail, «Барселона» может пригласить Почеттино, если главный тренер Кике Сетьен будет уволен этим летом.

Президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу находится в прекрасных отношениях с аргентинцем. Почеттино является основным кандидатом на пост тренера «Барсы» в случае, если Сетьен покинет клуб в ближайшие месяцы.

Отмечается, что Сетьен может быть уволен, если «Барселона» не выиграет Лигу чемпионов.

Однако очевидно, что тренер, который будет работать в «Барсе» при Бартомеу, может быть уволен в 2021 году, поскольку тогда пройдут выборы президента клуба.

Ранее Почеттино работал в «Эспаньоле», и потому отвергал возможность прихода в «Барселону», однако в следующем сезоне «Эспаньол» будет выступать в Сегунде, поэтому клубы не сыграют друг с другом.

«Эспаньол», соперник «Барселоны» по городскому дерби, был последней командой в игровой карьере Почеттино. Аргентинец также работал главным тренером «попугаев» в 2009-2012 годах.

Напомним, в 2018 году Почеттино сказал, что «лучше будет работать на ферме в Аргентине, чем в «Арсенале» или «Барселоне». Несколько дней назад он дал интервью, в котором заявил, что не хотел проявить неуважение к «Барсе».

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