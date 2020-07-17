Почеттино – главный кандидат на пост тренера «Барсы». Сетьена могут уволить, если клуб не выиграет ЛЧ

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» может продолжить карьеру в .

Как сообщает Daily Mail, может пригласить Почеттино, если главный тренер будет уволен этим летом.

Президент каталонского клуба находится в прекрасных отношениях с аргентинцем. Почеттино является основным кандидатом на пост тренера «Барсы» в случае, если Сетьен покинет клуб в ближайшие месяцы.

Отмечается, что Сетьен может быть уволен, если «Барселона» не выиграет Лигу чемпионов.

Однако очевидно, что тренер, который будет работать в «Барсе» при Бартомеу, может быть уволен в 2021 году, поскольку тогда пройдут выборы президента клуба.

Ранее Почеттино работал в «Эспаньоле», и потому отвергал возможность прихода в «Барселону», однако в следующем сезоне «Эспаньол» будет выступать в Сегунде, поэтому клубы не сыграют друг с другом.

«Эспаньол», соперник «Барселоны» по городскому дерби, был последней командой в игровой карьере Почеттино. Аргентинец также работал главным тренером «попугаев» в 2009-2012 годах.

Напомним, в 2018 году Почеттино сказал, что «лучше будет работать на ферме в Аргентине, чем в «Арсенале» или «Барселоне». Несколько дней назад он дал интервью, в котором заявил, что не хотел проявить неуважение к «Барсе».