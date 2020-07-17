Клубы РПЛ хотят снять Прядкина с поста главы лиги. Геркус и Алаев – среди кандидатов на смену (Сергей Егоров)

Теги Сергей Прядкин Дмитрий Иванов премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев Илья Геркус Сергей Егоров журналист Футбол

Глава РПЛ Сергей Прядкин может в скором времени покинуть свой пост.

Как пишет журналист Сергей Егоров, клубы Премьер-лиги были возмущены попыткой внесения изменений в пункт о досрочной отставке президента лиги, поэтому начали работать над поиском кандидатов на пост главы РПЛ.

По информации источника, обсуждаются кандидатуры бывшего гендиректора «Локомотива» Ильи Геркуса, генерального секретаря РФС Александра Алаева и бывшего гендиректора «Динамо» Дмитрия Иванова.

При этом Прядкин считает своим преемником директора по маркетингу и коммуникациям РПЛ Евгения Савина. Однако этот кандидат не находит поддержки у клубов.

Отмечается, что устав РПЛ не будет изменен и клубы будут иметь возможность сменить президента лиги во время его выборного срока.

РПЛ объяснила, как из устава исчез пункт о досрочной отставке Прядкина. Разумеется, дело в ошибке

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