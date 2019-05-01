Свечников сделал хет-трик в матче с «Рейнджерс»

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Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился дублем в матче с «Рейнджерс» (4:1, третий период) в квалификационной серии Кубка Стэнли (1-0 в серии).

Россиянин сначала отличился в первом периоде, забив на 5-й минуте, затем отличился на 2-й минуте второго периода. Оба раза Свечникову ассистировали Сами Ватанен и Себастьян Ахо.

В третьем периоде форвард забил и третий гол, на этот раз ему ассистировал только Ахо.

В первой игре 20-летний игрок отметился ассистом. Статистику игрока можно изучить здесь.

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