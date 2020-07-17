Шмурнов прокомментирует матч «Спартак» – «Сочи». В 2018-м он обещал уйти из футбола, если Кокорина не отстранят

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение Александр Кокорин Тимур Журавель Александр Шмурнов Матч ТВ Сочи Футбол

Стало известно, кто прокомментирует матчи 1-го тура РПЛ.

Работать на матче «Спартак»«Сочи» будут Александр Шмурнов и Тимур Журавель. Эта игра может стать дебютной для новичка красно-белых Александра Кокорина.

Напомним, что в 2018 году Шмурнов обещал уйти из футбола, если 29-летнего форварда не отстранят от футбола после драки с водителем Виталием Соловчуком и конфликта с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в кафе.

Стоит отметить, что Шмурнов болеет за «Спартак».

Шмурнов о Мамаеве и Кокорине: «Либо этих зверьков отстранят от футбола, либо я отстранюсь от футбола»

«Хочу – слово дам, хочу – слово возьму». Шмурнов – об обещании отстраниться от футбола

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья