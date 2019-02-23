Александр Коган: «Выступать в этом сезоне Косторная сможет только за свой прежний клуб — «Самбо-70»

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР женское катание Этери Тутберидзе Александр Коган Алена Косторная Самбо-70 Фигурное катание

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) Александр Коган сообщил, что Алена Косторная в новом сезоне представлять «Самбо-70» даже после ухода от Этери Тутберидзе.

«До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алёна сможет только за свой прежний клуб — «Самбо-70».

Но могу уже сейчас сказать, что мы намерены следовать существующим правилам: мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может», – рассказал Коган.

А что, если Косторную не переманил Плющенко, а прогнала Тутберидзе? Нам явно что-то недоговаривают

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