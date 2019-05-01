Кубок Стэнли. «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной» в квалификации, «Тампа» – с «Вашингтоном» в круговом турнире

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Продолжаются квалификационный раунд и круговой турнир плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды. 

Серии квалификации проходят в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд. 

По четыре лучшие команды каждой конференции НХЛ на основе набранных очков получили автоматический пропуск в плей-офф, они стали участниками кругового турнира для определения посева.

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

НХЛ

Квалификация

Каролина – Рейнджерс
Дата проведения
3 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

Калгари – Виннипег
Дата проведения
3 августа, 21.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

Питтсбург – Монреаль
Дата проведения
4 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Эдмонтон – Чикаго
Дата проведения
4 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

Круговой турнир

Тампа-Бэй – Вашингтон
Дата проведения
3 августа, 23.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Даллас
Дата проведения
4 августа, 01.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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