Дзюба о «Зените» в ЛЧ: «Нас критикуют те, кто даже в Лигу Европы пробиваются по праздникам, а матчи ЛЧ смотрят только по ТВ»

Нападающий в открытом письме для Sports.ru поделился мнением о результативности в и выступлении команды в Лиге чемпионов.

«Мне кажется, ненормально, когда мы с Азмуном забиваем больше, чем шесть команд лиги. Это говорит и о том, что мы сыграли неплохо (а «Зенит» в РПЛ нацелен на атаку), но и о том, на что рассчитывают остальные.

Конечно, нельзя со всеми просто играть в свою игру – всегда нужно подстраиваться под соперника, быть гибким. Думаю, если бы в РПЛ больше играли в атаку, можно было бы выгоднее и чаще продавать игроков, было бы больше зрителей на трибунах.

«Зенит» тоже критикуют за оборонительную игру в Лиге чемпионов – в основном те, кто даже в Лигу Европы пробиваются по большим праздникам, а матчи во вторник и среду смотрят только по телевизору.

Да, мы должны были выходить из группы, да, мы заняли четвертое место. Я вообще с этим не спорю, но все-таки мы обыграли «Лион» и «Бенфику», сыграли вничью во Франции. В решающем матче с «Бенфикой» нам не хватило Ракицкого и Дриусси – согласен с Сергеем Богдановичем [Семаком], что потеря любого игрока основы очень чувствуется», – объяснил Дзюба в блоге «Открытое письмо» на Sports.ru.

«Зенит» не уступил «Лиону» (1:1, 2:0), обыграл «Бенфику» (3:1), дважды был слабее (1:2, 0:2), а после разгрома от «Бенфики» (0:3) в 6-м туре занял последнее место в группе.

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