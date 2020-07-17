В РПЛ могут запретить выпускать на поле более двух игроков 18 лет и младше одновременно

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о том, какой пункт может появиться в регламенте лиги вследствие матча «Сочи» – «Ростов» (10:1).

– Будут ли какие-то корректировки в регламенте именно по мотивам матча «Сочи» – «Ростов»?

– Будут. Попробуем включить в регламент следующую норму – чтобы на поле у одной команды одновременно могло быть не больше двух игроков в возрасте 18 лет и младше.

Это не позволит заявить на матч Премьер-лиги, как «Ростову», полную команду 17-летних и даже более молодых ребят. Тоже наука.

Мы делали сквозную заявку из того расчета, чтобы в дополнение к основному составу в случае экстраординарной ситуации могло сыграть несколько молодых. Но не до такой же степени! – сказал Прядкин.

10:1 «Сочи» и «Ростова» – напоминание, что нам нужна дотошная, а не компромиссная лига

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