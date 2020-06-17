Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. Дело отправлено на новое рассмотрение

Мосгорсуд отменил приговор, вынесенный нападающему и полузащитнику Павлу Мамаеву в мае 2019 года.

Также отменены приговоры, вынесенные Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому.

Сообщается, что дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В октябре 2018 года Кокорин, его брат Кирилл и Мамаев на улице подрались с водителем Виталием Соловчуком, а потом вступили в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в кафе.

Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева – к году и пяти месяцам. В сентябре 2019 года футболисты освободились досрочно.

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