«Интер» договорился с «МЮ» о трансфере Санчеса за 15 млн евро. Объявят после матча с «Хетафе»

Полузащитник Алексис Санчес, выступающий за «Интер» на правах аренды, может продолжить карьеру в Серии А на постоянной основе.

Как сообщает Corriere della Sera, «Интер» договорился с «Манчестер Юнайтед» о трансфере 31-летнего чилийца за 15 миллионов евро.

Итальянский клуб планирует объявить о трансфере после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Хетафе», который состоится в среду, 5 августа.

Кроме того, «Интер» включил Санчеса в заявку на матчи Лиги Европы. Ранее сообщалось, что «МЮ» настаивает на возвращении чилийца в Англию до этих игр.

В этом сезоне Санчес провел за «Интер» 22 матча в Серии А, забил 4 мяча и сделал 9 голевых передач.

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