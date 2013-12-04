НБА. «Майами» – «Торонто», «Новый Орлеан» сыграет с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжается возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

встречается с . В игре конкурентов за 8-е место в плей-офф от Запада сразится с .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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