Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Майами» – «Торонто», «Новый Орлеан» сыграет с «Мемфисом» и другие матчи

    Теги результаты Денвер Индиана Лейкерс Мемфис Майами Новый Орлеан Филадельфия Сан-Антонио Торонто НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    Сегодня шестью матчами продолжается возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.

    «Майами» встречается с «Торонто». В игре конкурентов за 8-е место в плей-офф от Запада «Новый Орлеан» сразится с «Мемфисом».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Майами – Торонто 44:46 (2 четверть)
    Дата проведения
    3 августа, 20.30, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Майами
    Батлер (6), Краудер (6), Драгич (3), Адебайо (2), Нанн (0), Робинсон (0), Хирро (0), Игудала (0), Джонс (0), Олиник (0).
    Торонто
    Сиакам (13), Ванвлит (5), Ибака (3), Пауэлл (2), Лаури (0), Дэвис (0), Ануноби (0), Холлис-Джефферсон (0), Марк Газоль (0).

    Вашингтон – Индиана
    Дата проведения
    3 августа, 23.00
    Онлайн матча

    Оклахома-Сити – Денвер
    Дата проведения
    3 августа, 23.00
    Онлайн матча

    Новый Орлеан – Мемфис
    Дата проведения
    4 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Филадельфия – Сан-Антонио
    Дата проведения
    4 августа, 03.00
    Онлайн матча

    Юта – Лейкерс
    Дата проведения
    4 августа, 04.00
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «У меня даже не было друзей, я только и делал, что учил уроки и спал». Чем жил Джоэл Эмбиид до того, как полюбил баскетбол

    «Уорриорз» потеряют название вслед за «Редскинз». Мы проверили имена клубов НБА на расизм: вот что вышло

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья