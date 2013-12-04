НБА. «Майами» – «Торонто», «Новый Орлеан» сыграет с «Мемфисом» и другие матчи

Сегодня шестью матчами продолжается возобновленный сезон-2019/20 НБА, который был прерван из-за коронавируса в марте.
«Майами» встречается с «Торонто». В игре конкурентов за 8-е место в плей-офф от Запада «Новый Орлеан» сразится с «Мемфисом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 3 августа, 20.30, «HP Field House »
- Майами
- Батлер (6), Краудер (6), Драгич (3), Адебайо (2), Нанн (0), Робинсон (0), Хирро (0), Игудала (0), Джонс (0), Олиник (0).
- Торонто
- Сиакам (13), Ванвлит (5), Ибака (3), Пауэлл (2), Лаури (0), Дэвис (0), Ануноби (0), Холлис-Джефферсон (0), Марк Газоль (0).
- Дата проведения
- 3 августа, 23.00
- Дата проведения
- 3 августа, 23.00
- Дата проведения
- 4 августа, 01.30, «HP Field House »
- Дата проведения
- 4 августа, 03.00
- Дата проведения
- 4 августа, 04.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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