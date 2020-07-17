Прядкин о лучшем бомбардире: «Поставили Азмуна выше Дзюбы, но потом изучили опыт коллег – в АПЛ вручили аж 3 «Бутсы» в прошлом году!»

Президент РПЛ Сергей Прядкин объяснил, почему лига решила вручить призы лучшим бомбардирам не в соответствии с регламентом.

Напомним, что лучшим бомбардиром по регламенту РПЛ должен был быть только – поскольку Дзюба реализовал больше пенальти.

«Азмун и Дзюба провели выдающийся сезон, забили 34 гола на двоих! Действительно, изначально мы поставили Сердара выше из-за меньшего числа голов с пенальти. Но потом посовещались внутри и решили, что нужно наградить обоих.

Мы изучили опыт коллег – в прошлом сезоне в вручили три «Золотые бутсы»! Мы решили поступить так же, а в следующем сезоне официально закрепить это в положении о премии», – сказал Прядкин.

РПЛ назвала лучшими бомбардирами Азмуна и Дзюбу. Хм, но ведь это противоречит регламенту