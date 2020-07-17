Директор «Боруссии» о словах Хенесса: «Звучит высокомерно. Если у вас на 250 млн евро больше, легко быть беззаботным»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Ули Хенесс Михаэль Цорк деньги Футбол

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк отреагировал на недавние слова бывшего президента «Баварии» Ули Хенесса.

«Я считаю, что подобные заявления звучат довольно высокомерно. Кроме того, в них есть фактические ошибки.

А вообще, если в вашем кармане ежегодно на 250 миллионов евро больше, то легко быть беззаботным», – сказал Цорк в интервью Sport1.

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