Директор «Боруссии» о словах Хенесса: «Звучит высокомерно. Если у вас на 250 млн евро больше, легко быть беззаботным»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» отреагировал на недавние слова бывшего президента «Баварии» .

«Я считаю, что подобные заявления звучат довольно высокомерно. Кроме того, в них есть фактические ошибки.

А вообще, если в вашем кармане ежегодно на 250 миллионов евро больше, то легко быть беззаботным», – сказал Цорк в интервью Sport1.

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