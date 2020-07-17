Санчо согласовал 5-летний контракт с «МЮ». Клубы на продвинутой стадии переговоров

Полузащитник дортмундской близок к переходу в .

Как сообщает журналист The Guardian Фабрицио Романо, клубы находятся на продвинутой стадии переговоров о трансфере 20-летнего хавбека.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» хочет выплатить сумму трансфера несколькими траншами. Пока клубы не достигли окончательной договоренности по этому вопросу, но переговоры продолжаются.

У «Юнайтед» никогда не было проблем в переговорах с Санчо – его контракт давно согласован. Он будет действовать до июня 2025 года. Сейчас игрок следит за развитием ситуации, чтобы понять, смогут ли клубы договориться между собой.

«Боруссия» хочет решить все вопросы по будущему Санчо в августе, поскольку в случае его ухода клубу потребуется замена. В их списке присутствует нападающий Мемфис Депай из «Лиона», однако это не единственный вариант немецкого клуба.

Срок действующего соглашения между англичанином и «шварцгельбен» истекает летом 2022 года.

В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 32 матча в Бундеслиге, забил 17 мячей и сделал 16 голевых передач.