Из «Челси» могут уйти до 10 игроков этим летом. Среди них Канте, Кепа и Маркос Алонсо

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«Челси» ждут серьезные кадровые изменения, сообщает The Times.

Лондонский клуб могут покинуть около 10 футболистов. Скорее всего, вратарь Кепа Аррисабалага уйдет в аренду, поскольку невелика вероятность, что какой-либо клуб будет готов подписать его на постоянной основе.

Также руководство «синих» готово выслушать предложения по Курту Зума, Андреасу Кристенсену, Эмерсону и Маркосу Алонсо.

Кроме того, «Челси» хочет продать Нголо Канте, который пропустил большую часть сезона-2019/20 из-за травм.

Срок действующего контракта Миши Батшуайи истекает в следующем году, поэтому лондонский клуб готов продать его этим летом. Отмечается, что в подписании контракта с бельгийцем заинтересован «Лидс».

Также из «Челси», скорее всего, уйдет Виллиан.

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