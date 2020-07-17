Из «Челси» могут уйти до 10 игроков этим летом. Среди них Канте, Кепа и Маркос Алонсо

«Челси» ждут серьезные кадровые изменения, сообщает The Times.

Лондонский клуб могут покинуть около 10 футболистов. Скорее всего, вратарь Кепа Аррисабалага уйдет в аренду, поскольку невелика вероятность, что какой-либо клуб будет готов подписать его на постоянной основе.

Также руководство «синих» готово выслушать предложения по , Андреасу Кристенсену, Эмерсону и .

Кроме того, «Челси» хочет продать , который пропустил большую часть сезона-2019/20 из-за травм.

Срок действующего контракта истекает в следующем году, поэтому лондонский клуб готов продать его этим летом. Отмечается, что в подписании контракта с бельгийцем заинтересован .

Также из «Челси», скорее всего, уйдет Виллиан.

Лэмпард хочет, чтобы «Челси» купил Чилуэлла, нового вратаря и как минимум одного центрального защитника