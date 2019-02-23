Наталья Бестемьянова: «Загитова выиграла все. А возвращаться ради борьбы за третьи-пятые места – вряд ли ее уровень»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Калгари-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова сомневается, что российская фигуристка Алина Загитова вернется после перерыва в карьере, взятого в декабре 2019 года.

«Не уверена, что Загитова вернется.

Думаю, она сосредоточится на шоу, где смотрится очень органично.

Ведь она уже выиграла все, что только можно в карьере фигуристки. А возвращаться ради того, чтобы бороться за третьи-пятые места, вряд ли ее уровень», – сказала Бестемьянова.

🎥 🎧 Новое шоу: вернется ли Загитова в новом сезоне? Если да, то как ей победить Трусову и Косторную?

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