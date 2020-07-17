Ловрен о фото с Путиным: «Я попросил его, а Модрич просто залез в кадр. Его там быть не должно!»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал о фотографии с президентом России Владимиром Путиным.
– Я знаю, что у тебя есть кое-что, что связывает тебя с Россией...
– Рассказать? И показать?
– Да, где оно?
– Никогда не показывал... Так что мне нужно достать телефон. Подожди секундочку... Ты удивишься.
– Честно говоря, не представляю, что это может быть.
– (показывает фото на телефоне). Владимир Путин. Президент.
– О, правда? А это Лука Модрич?
– Да, Лука... В общем, я спросил у президента: «Президент, можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?» И я был единственным, кто достал телефон, а Лука просто залез в кадр.
– Он все испортил!
– Да, Луки здесь быть не должно, поэтому я делаю так (увеличивает изображение на экране так, что Модрича не видно). Так это должно выглядеть, – сказал Ловрен.
«Вышел из аэропорта, а сзади стоял медведь. Чума, брат!» Ловрен позвонил Салаху из Петербурга