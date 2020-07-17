Ловрен о фото с Путиным: «Я попросил его, а Модрич просто залез в кадр. Его там быть не должно!»

Защитник рассказал о фотографии с президентом России Владимиром Путиным.

– Я знаю, что у тебя есть кое-что, что связывает тебя с Россией...

– Рассказать? И показать?

– Да, где оно?

– Никогда не показывал... Так что мне нужно достать телефон. Подожди секундочку... Ты удивишься.

– Честно говоря, не представляю, что это может быть.

– (показывает фото на телефоне). Владимир Путин. Президент.

– О, правда? А это ?

– Да, Лука... В общем, я спросил у президента: «Президент, можно с вами сфотографироваться, пожалуйста?» И я был единственным, кто достал телефон, а Лука просто залез в кадр.

– Он все испортил!

– Да, Луки здесь быть не должно, поэтому я делаю так (увеличивает изображение на экране так, что Модрича не видно). Так это должно выглядеть, – сказал Ловрен.

«Вышел из аэропорта, а сзади стоял медведь. Чума, брат!» Ловрен позвонил Салаху из Петербурга