Антонио Конте: «Отрицаю, что спрашивал игроков «Юве» про будущее Сарри. У меня контракт с «Интером» на 3 года»

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Главный тренер «Интера» Антонио Конте опроверг информацию о том, что он хочет возглавить «Ювентус».

«Я отрицаю, что общался с руководством «Ювентуса» и задавал игрокам вопросы о будущем Сарри.

Я подписал 3-летний контракт с «Интером». Всегда в жизни я упорно трудился и вкладывал все свои силы, чтобы стать победителем. Здесь я буду делать то же самое», – сказал Конте.

Ранее появилась информация о том, что Конте может покинуть «Интер» и возглавить «Ювентус». Сообщалось, что несколько недель назад Конте начал общаться с игроками «бьянконери», а также бывшими футболистами клуба и спрашивал о будущем главного тренера Маурицио Сарри в «Ювентусе».

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