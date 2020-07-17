Антонио Конте: «Отрицаю, что спрашивал игроков «Юве» про будущее Сарри. У меня контракт с «Интером» на 3 года»

Главный тренер «Интера» опроверг информацию о том, что он хочет возглавить «Ювентус».

«Я отрицаю, что общался с руководством «Ювентуса» и задавал игрокам вопросы о будущем Сарри.

Я подписал 3-летний контракт с «Интером». Всегда в жизни я упорно трудился и вкладывал все свои силы, чтобы стать победителем. Здесь я буду делать то же самое», – сказал Конте.

Ранее появилась информация о том, что Конте может покинуть и возглавить . Сообщалось, что несколько недель назад Конте начал общаться с игроками «бьянконери», а также бывшими футболистами клуба и спрашивал о будущем главного тренера в «Ювентусе».