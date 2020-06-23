«Реал» – чемпион Испании, «Локомотив» вышел в Лигу чемпионов, в «Сочи» коронавирус, у фигуры Дзюбы отрезали голову и другие новости утра

1. «Реал» – 34-кратный чемпион Испании. Зинедин Зидан взял свой 11-й титул (он делает это каждые 19 матчей!) с «Мадридом», а всего для клуба это 91-й трофей в истории – столько же у «Барселоны». Рамосу и Марсело остался один кубок до клубного рекорда, для Азара это 3-я победа в национальных первенствах, а Бэйл, хоть и остался в запасе, все равно отметил сразу два праздника.

Провалившая летнюю часть сезона «Барселона» впервые с 2014 года осталась без национальных трофеев. После поражения от «Осасуны» отставание от «Реала» достигло 7 очков – а ведь при Вальверде каталонцы лидировали в таблице. Месси не скрывал разочарования и прямо сказал, что с такой игрой «Барсе» ничего не светит – Сетьен даже не стал спорить.

2. «Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов – третий сезон подряд. Обыграв ЦСКА благодаря двум пенальти, реализованным Алексеем Миранчуком, железнодорожники точно не опустятся ниже 3-го места. Прямую путевку в групповой этап может отобрать «Краснодар», поэтому в 30-м туре команде Николича необходима победа.

Армейцы сохраняют шансы на квалификацию ЛЧ, но, откровенно говоря, они минимальны. Прервалась серия ЦСКА из пяти матчей без поражений. Виктор Гончаренко уже сбился со счета, сколько пенальти поставили в ворота его команды.

3. В «Сочи» вспышка коронавируса – у 9 человек положительные тесты. Скорее всего, в игре с «Тамбовом» клубу присудят техническое поражение – впрочем, сочинцы не отчаиваются и мыслями, похоже, уже в отпуске.

Совсем не до отпуска сейчас «Крыльям Советов», которые вылетят из РПЛ, если «Тамбову» действительно отдадут 3 очка. Вся надежда на то, что «Химки» откажутся от повышения в классе и останутся в ФНЛ. Решение ожидается до конца недели.

4. «Динамо», дожав в концовке «Уфу», вскочило на 6-е место, которое позволит сыграть в ЛЕ, если «Зенит» выиграет Кубок. «Ростов» опять не смог победить и на Лигу чемпионов больше не претендует.

5. У фигуры Артема Дзюбы в Подольске отрезали голову. Преступники задержаны по горячим следам.

6. Гайч подпишет 5-летний контракт с ЦСКА, трансфер аргентинца обойдется армейцам в 8,5 млн евро, а его зарплата составит 900 тысяч евро в год.

«Локомотив» готов включить Алексея Миранчука в сделку по защитнику «Милана» Лаксальту. Уругваец не против перебраться в Россию. Однако пока клубы не могут договориться о сделке.

7. Сергей Иванов назначен на матч «Зенит» – «Спартак» в Кубке России, на ВАР – Турбин. «Фратрия» обратилась к Дюкову из-за работы судей на матчах московской команды.

8. В АПЛ «МЮ» обыграл «Кристал Пэлас», а «Лестер» победил «Шеффилд». Борьба за места в топ-4 продолжается.

9. «Интер» разгромил СПАЛ (4:0) – хорошую форму набрал Алексис Санчес. Банда Конте поднялась на второе место, отрыв от «Юве» немного сократился.

10. «Ман Сити» представил домашнюю форму на сезон-2020/21 с манчестерской мозаикой.

11. СКА Хабаровск призвал фанатов не участвовать в митингах в поддержку губернатора Фургала.

12. Андрея Василевского назвали лучшим вратарем НХЛ на данный момент. Никита Кучеров занял 2-е место в рейтинге лучших правых нападающих.

13. Зайон Уильямсон временно покинул кампус в Орландо по семейным причинам.

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