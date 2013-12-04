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    Зайон Уильямсон временно покинул кампус в Орландо по семейным причинам

    Теги Новый Орлеан НБА Зайон Уильямсон Баскетбол

    Форвард «Пеликанс» Зайон Уильямсон временно покинул кампус в Орландо, где пройдет рестарт сезона-2019/20.

    Уильямсон уехал из «пузыря» по личным причинам. Ему необходимо быть рядом с семьей в связи с возникшим срочным делом медицинского характера.

    Уильямсон планирует позже присоединиться к команде, чтобы принять участие в рестарте.

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