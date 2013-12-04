Зайон Уильямсон временно покинул кампус в Орландо по семейным причинам

Форвард «Пеликанс» временно покинул кампус в Орландо, где пройдет рестарт сезона-2019/20.

Уильямсон уехал из «пузыря» по личным причинам. Ему необходимо быть рядом с семьей в связи с возникшим срочным делом медицинского характера.

Уильямсон планирует позже присоединиться к команде, чтобы принять участие в рестарте.

«полностью поддерживает» решение 1-го номера драфта-2019 покинуть расположение команды.

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